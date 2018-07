No, i multivitaminici non fanno bene al cuore

Share this:











Assumere multivitaminici non ci metterà al sicuro da infarto, ictus o da altre malattie cardiovascolari. A raccontarlo sulle pagine di Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes è un nuovo studio dei ricercatori dell’Università dell’Alabama a Birmingham, secondo cui i risultati sarebbero coerenti con le linee guida dell’American Heart Association, che sconsigliano appunto l’uso di multivitaminici o integratori minerali per prevenire queste patologie.

