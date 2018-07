La nascita di un pianeta catturata in un’immagine

Share this:











Anche i pianeti nascono. Un gruppo di astronomi del Max Planck Institute for Astronomy ad Heidelberg, in Germania, ha catturato le immagini della formazione di un nuovo esopianeta, dunque esterno al Sistema Solare, che ruota intorno alla giovane stella nana PDS 70 a circa 370 anni luce da noi. Ma come si fa a fotografare la nascita di un pianeta? I ricercatori hanno utilizzato lo strumento di imaging di nuova generazione Sphere, del Very Large Telescope dell’Eso, uno dei più potenti cacciatori di pianeti al mondo, che si trova nell’osservatorio sul monte Cerro Paranal in Cile. Questa strumentazione ha permesso di visualizzare il pianeta, chiamato PDS 70b, che circonda la stella nota. I risultati sono riportati in due studi su Astronomy & Astrophysics, disponibili su ArXiv.

Continua a leggere su Wired.it