Share this:











Più sei giovane e ben istruito, più sarai propenso a cambiare lavoro. A raccontarlo sulle pagine dello European Journal of Work and Organizational Psychology è stato un team di ricercatori del Politecnico federale di Zurigo e della University of East Anglia che, confrontando gli effetti delle qualità individuali e del mercato del lavoro sulla mobilità professionale, ha scoperto che contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, chi è più propenso a cambiare lavoro non è chi è più aperto a nuove esperienze, ma chi è più giovane e ben istruito.

Continua a leggere su Wired.it