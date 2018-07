Con la stimolazione cerebrale diminuisce la violenza

Share this:











Stimolare la corteccia prefrontale, la parte del cervello responsabile del controllo dell’istinto e delle decisioni, potrebbe ridurre l’intenzione di una persona di commettere una violenzadi oltre il 50%. A raccontarlo sulle pagine del Journal of Neuroscience è una nuova ricerca della University of Pennsylvania e della Nanyang Technological University, secondo cui la stimolazione cerebrale, o meglio la stimolazione transcranica a corrente continua, è stata in grado di aumentare la percezione che gli atti di violenza fisica e sessuale siano moralmente sbagliati. “La capacità di manipolare dall’esterno questi aspetti complessi e fondamentali della cognizione e del comportamento ha enormi implicazioni sociali, etiche e in futuro probabilmente anche legali”, spiega l’autore Roy Hamilton, neurologo della University of Pennsylvania.

Continua a leggere su Wired.it