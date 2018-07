Un test italiano a basso costo per individuare l’Alzheimer prima che compaia

Share this:











Potrebbero essere sufficienti un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma per individuare con ampia precisione chi svilupperà l’Alzheimer. Questa la promessa di un nuova ricerca, tutta italiana, che ha messo a punto un nuovo test, di facile esecuzione e a basso costo, per chi ha già una forma di declino cognitivo ma più lieve dell’Alzheimer. Lo studio, condotto dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica, con il supporto tecnico dell’Irccs S. Raffaele Pisana, è stato pubblicato su Annals of Neurology. Questo argomento, su cui il dibattito è aperto da anni, rimane in ogni caso delicato sotto diversi punti di vista(scientifico e sociale, ad esempio).

