Xylella, le tesi complottiste tornano in Senato

Share this:











A volte ritornano: ancora fake news su Xylella fastidiosa, il batterio che sta provocando il disseccamento rapido degli ulivi in Salento. E stavolta vanno a costituire l’impianto dell’attoufficiale (pubblicato il 17 luglio 2018) con cui una strana coalizione di senatori Movimento 5 stelle, Liberi e uguali, Forza Italia e Fratelli d’Italia chiede al Governo di sospenderel’applicazione del cosiddetto decreto Martina del 13 febbraio 2018, quello contenente le direttive per il controllo dell’insetto vettore della malattia degli ulivi. Secondo i suoi sostenitori, la richiesta sarebbe giustificata dal fatto che non esistono prove scientifiche certe che Xylella sia la causa del disseccamento delle piante pugliesi, che non esiste un’epidemia di Xylella e che sono disponibili trattamenti alternativi all’abbattimento e ai pesticidi per migliorare le condizioni degli alberi malati.

Continua a leggere su Wired.it