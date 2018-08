L’aria inquinata ci renderebbe meno intelligenti

Share this:











I danni alla salute causati dall’aria inquinata son ben noti a tutti, problemi respiratori e all’apparato cardiocircolatorio in primis. Ma avete mai pensato che potrebbero esserci ripercussioni anche sulla sfera cognitiva? In uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, un team di ricercatori cinesi ha evidenziato una correlazionetra l’esposizione a elevati livelli di inquinamento atmosferico e cali significativi nei punteggi dei test su aritmetica e linguaggio, con un impatto medio a persona equivalente a quello di aver perso un anno di istruzione. L’aria cattiva, insomma, ci renderebbe più stupidi. E i più penalizzati sarebbero gli uomini anziani poco istruiti.

