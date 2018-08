Caldo record, cosa bere per dissetarsi in modo salutare

Share this:











Solleone, afa e sudore. L’estate – e in particolare questi giorni, tra i più caldi dell’anno – può mettere a dura prova il nostro corpo. Oltre a punture di insetti, contatti indesiderati con meduse, colpi di calore e scottature, uno dei rischi da tenere più in considerazione è quello legato alla disidratazione, dovuta soprattutto alla perdita di liquidi per traspirazione. Liquidi che è bene reintegrare con attenzione e costanza, sia per placare sete e arsura che per scongiurare che l’organismo rimanga (letteralmente) a secco. Tra succhi di frutta, spremute, centrifughe, estratti e bevande aromatizzate, l’offerta non manca di certo: ecco le raccomandazioni degli esperti per idratarsi correttamente.

Continua a leggere su Repubblica.it