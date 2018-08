Il Ddt tra le cause dell’autismo

Share this:











DI PESTICIDI e autismo si parla da tempo, tanto che alcuni addetti ai lavori annoverano da anni l’esposizione ai pesticidi nelle madri tra i fattori di rischio dei disturbi dello spettro autistico (Dsa) nei figli. Ora se ne torna a parlare all’indomani della pubblicazione sull’American Journal of Psychiatry di uno studio che ha esaminato l’incidenza di autismo in alcuni bambini e contestualmente analizzato i livelli di alcuni inquinanti nel sangue della madri. Scoprendo che l’esposizione a insetticidi come il Ddt nelle madri è associata a disturbi dello spettro autistico nei figli. Un rapporto di associazione, notano gli autori, non un nesso di causa-effetto ma si tratta della “prima evidenza basata su un biomarcatore che l’esposizione materna agli insetticidi è associata con autismo nei figli”, scrivono gli esperti.

Continua a leggere su Repubblica.it