La dieta mediterranea aiuta a diminuire il rischio di cancro

FRITTATA di asparagi, pollo con quinoa, zuppa di verdura e lenticchie. Sono alcune delle ricette salutari ideate dagli esperti dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (Aiom) per chi ha un tumore al pancreas e per i suoi famigliari: piatti gustosi ma sani, in linea con la dieta mediterranea. Le ricette fanno parte della campagna “Cooking, Comfort, Care”, resa possibile grazie al contributo non condizionante di Celgene, presentata oggi a Milano e in partenza nei prossimi giorni che promuoverà la sana e corretta alimentazione grazie a diversi strumenti: un mini-sito web (su www.aiom.it e dal 10 settembre su www.fondazioneaiom.it) con notizie e informazioni sulla dieta mediterranea e la nutrizione del malato di cancro, una forte attività sui social media e la distribuzione di materiale informativo su tutto il territorio nazionale. Accanto a questo riprenderanno le pubblicazioni de “Il Ritratto della Salute News”, il primo free press elettronico della prevenzione che sarà incentrato sulla corretta alimentazione con interviste agli oncologi e dietisti, approfondimenti, ricette e notizie di benessere.

