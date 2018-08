L’inquinamento da anidride carbonica minaccia anche il cibo

Share this:











NON SOLO effetto serra, aumento delle temperature, desertificazione e innalzamento del livello dei mari. L’inquinamento da anidride carbonica, se dovesse continuare a crescere – come purtroppo dicono le previsioni – renderà più poveri i raccolti agricoli, in termini di nutrienti in essi contenuti. Il che avrà certamente un impatto negativo sulla salute umana. A lanciare l’allarme, sulle pagine della rivista Nature Climate Change, sono Matthew Smith e Samuel Myers, scienziati in forza, rispettivamente, al Department of Environmental Health della Harvard Chan School of Public Health di Boston e allo Harvard University Center for the Environment di Cambridge: stando alle loro previsioni, l’aumento di concentrazione di CO 2 in atmosfera farà sì che, entro il 2050, 175 milioni di persone in più rispetto a oggi soffriranno di carenza di zinco, e 122 milioni di carenza di proteine.

Continua a leggere su Repubblica.it