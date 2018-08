Intossicazioni alimentari in vacanza, un decalogo per “salvarsi”

Share this:











Le temperature salgono, i cibi diventano più difficili da conservare correttamente, e il risultato è che in estate aumentano i rischi legati alle intossicazioni alimentari. Batteri e altri microorganismi patogeni, che possono rappresentare un pericolo importante per la salute proprio durante le vacanze, specie per le categorie più deboli come anziani, bambini, donne incinte e malati cronici. Difendersi, comunque, è possibile, se si sa come fare. Per questo motivo, in risposta ai ripetuti allarmi per contaminazioni alimentari delle ultime settimane l’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) ha deciso di ricordare alcune semplici regole da osservare per non incorrere in malattie e intossicazioni dovute al consumo di alimenti contenenti sostanze tossiche o batteri. Vediamo di cosa si tratta.

Continua a leggere su Repubblica.it