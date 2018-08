La lega metallica più resistente al mondo

Share this:











Se fosse utilizzata per costruire ruote per automobili, consentirebbe di derapare attorno alla Terra per cinquecento volte prima di rompersi. Basta questo dato per dare un’idea della resistenza di una nuova lega metallica, a base di platino e oro, appena messa a punto dagli esperti dei Sandia National Laboratories di Albuquerque, nel New Mexico: la lega, assicurano i suoi creatori, è la più resistente mai creata, cento volte più durevole dell’acciaio, al pari di campioni di durezza come diamante e zaffiro. I dettagli della scoperta sono stati pubblicati sulla rivista Advanced Materials.

