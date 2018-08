Obesità, un farmaco che fa perdere peso senza danneggiare il cuore?

Share this:











Una pillola efficace e sicura per perdere peso senza fatica: un sogno di tanti, che rimarrà tale ancora per un bel po’. Anche se pare che la scienza faccia qualche progresso. Uno dei farmaci messi in commercio negli Stati Uniti per aiutare le persone obese e in sovrappeso a dimagrire è la lorcaserina, che già nel 2012 dimostrava di essere in grado di far perdere in un anno il 5% del peso iniziale del paziente. Efficace, dunque, ma anche sicuro? Sì, secondo lo studio clinico Camellia-Timi 61: i dati raccolti dai ricercatori sembrano infatti dimostrare che il farmaco – a differenza di altri della categoria – non aumenta il rischio di eventi cardiovascolari, ma nemmeno lo diminuisce.

