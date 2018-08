Seno e ovaio: alla ricerca delle mutazioni che predispongono al cancro

Share this:











SAPPIAMO da molti anni, ormai, che le mutazioni nei due geni Brca 1 e 2 aumentano il rischio di sviluppare un tumore al seno (oltre l’80%) e alle ovaie. Sappiamo poi che ci sono altre mutazioni che sicuramente hanno un ruolo, come quelle nei geni Palb2 e Chek2. Ma non è chiaro quanto siano comuni, né di quanto aumentino il rischio. Molti gruppi di ricerca sono al lavoro su questo tema, per rendere conto dei numerosi casi in cui il tumore ricorre tra familiari, nonostante i test per le mutazioni Brca 1 e 2 siano negativi.

Continua a leggere su Repubblica.it