Smalto gel: bello ma poco igienico

SPOPOLANO su Instagram e nel mondo reale. Tra vip, fashion blogger e persone comuni. Ed è facile capire perché per molte donne è difficile resistere al fascino (non molto discreto) del gel: l’ultimo arrivato nel campo della manicure semi-permanente promette infatti unghie sempre perfette, colori accesi e sgargianti, comodità, e un prezzo tutto sommato contenuto. Peccato però che sul fronte dell’igiene (e della salute) inizino ad emergere i primi dubbi: una nuova ricerca, appena pubblicata sull’American Journal of Infection Control, rivela infatti che la manicure con il gel rende più difficile eliminare batteri e altri microorganismi dalle unghie quando ci si lavano le mani. Un problema da non sottovalutare, specie per chi lavora nel settore sanitario.

