Tumore al seno, la fotografia come terapia

Share this:











Foto di professionisti colpiti da un tumore in prima persona, o di pazienti che postano su Facebook un selfie prima dell’operazione. Il cancro è sempre più esposto. E la fotografia può anche avere un ruolo riabilitativo vero e proprio, se si sa come usarla. Lo spiega Stefania Carnevale, psiconcologa dell’Ordine degli Psicologi del Lazio che lavora presso Centro Integrato di Senologia della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS e fotografa amatoriale, ideatrice di “Il mio riScatto”: un laboratorio di fotografia dedicato alle donne operate per un tumore al seno e ai loro familiari, nato grazie a un contributo dell’associazione Susan G. Komen Italia e in collaborazione con l’associazione culturale Competica.

Continua a leggere su Repubblica.it