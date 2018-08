Sportivi o pigri: l’alimentazione giusta sotto l’ombrellone

Share this:











Sdraiati sotto l’ombrellone o sempre impegnati, tra una nuotate, lunghe passeggiate sulla spiaggia o partite di beachvolley. Qualunque sia il vostro stile di vita, anche al mare la corretta alimentazione non deve passare in secondo piano. Ma cosa mangiare per mantenersi in buona salute e magari perdere qualche chilo di troppo? Ne abbiamo parlato con Manon Khazrai, docente in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Ed ecco i suoi consigli.

Continua a leggere su Repubblica.it