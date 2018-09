La ricerca: “Abbiamo il perdono incorporato o non avremmo relazioni”

Share this:











SIAMO naturalmente predisposti a concedere il beneficio del dubbio o, detto in altre parole, a rivedere le nostre impressioni quando si rivelino sbagliate. Così per esempio, se qualcuno si comporta inizialmente in un modo che non ci piace, possiamo all’occorrenza riconsiderare le nostre opinioni, ammettendo l’idea che potremmo esserci sbagliati o che l’altro stesso sia sia comportato male solo per errore. Questa tendenza a tornare sui propri passi, se necessario, è radicata nella nostra specie, racconta oggi uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour. Siamo infatti animali sociali, e senza questo sistema di perdono incorporato le nostre relazioni sarebbero povere e limitate. O rischierebbero di non esistere affatto.

