Abbiamo trovato Vulcano, il pianeta natale di Spock

Quando la fantascienza diventa un po’ più reale. È un giorno memorabile per i Trekkies (i fan di Star Trek) di tutto il mondo: Vulcano, il pianeta natale del dottor Spock, esiste davvero ed è proprio là dove migliaia di appassionati e lo stesso creatore della serie fantascientifica Gene Roddenberry pensavano che si sarebbe dovuto trovare, nel sistema 40 Eridani a 16 anni luce dalla Terra. Vulcan, il cui nome ufficiale è HD 26965b, è stato individuato nell’ambito della Dharma Planet Survey, un progetto che sfrutta le potenzialità di un telescopio da 50 pollici per individuare anche piccoli pianeti orbitanti attorno a stelle relativamente vicine. E anche se forse non ospita realmente una civiltà super-logica, per gli scienziati è uno dei migliori candidati per ospitare la vita.

