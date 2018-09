L’avocado aiuta a dimagrire? In America sono decisi a scoprirlo

Share this:











Ottimo, salutare, ricco di omega 3 e di fibre, povero di zuccheri e colesterolo. Ma non chiamatelo supercibo, o almeno non ancora. Si tratta infatti di un frutto estremamente calorico, e non è chiaro, ad esempio se rappresenti una scelta vincente per chi vuole dimagrire e migliorare la propria salute cardiovascolare. Per fugare i dubbi, in America sono pronti a pagare. A breve aprirà infatti le porte “The Habitual Diet and Avocado Trial“, uno studio clinico che valuterà gli effetti di una dieta ricca di avocado sulla linea e sulla salute, e che prevede un compenso per i circa mille volontari che vi prenderanno parte.

La ricerca avrà luogo in quattro università americane, più precisamente la Loma Linda University, la Penn State, la Tufts University e la University of California di Los Angeles, che arruoleranno e valuteranno 250 persone a testa. Ognuno dei volontari dovrà impegnarsi a consumare un avocado intero al giorno per un periodo di due mesi, così da permettere ai ricercatori di valutare le conseguenze della nuova dieta sia in termini di perdita di peso, che di effetti positivi sulla pressione e altri fattori di rischio cardiovascolare.

Il premio, per chi deciderà di partecipare alla ricerca, saranno 300 dollari e una fornitura di circa 24 avocadi con cui continuare la nuova dieta anche al termine dello studio.

“L’avocado è il frutto con il maggiore contenuto di grasso tra quelli conosciuti – spiegano gli esperti della Loma Linda University – e per questo può sembrare illogico pensare che possa effettivamente aiutare a perdere peso”. Si tratta però di grassi vegetali, sani, in grado di ridurre il colesterolo, e per questo – sottolineano i ricercatori americani – si spera che si rivelino anche in grado di combattere l’accumulo dei chili di troppo.