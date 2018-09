Cervello, ecco i neuroni dei numeri: così ci aiutano a contare

Share this:











PENSATE a una mela su un tavolo. Aggiungetene un’altra. Riuscite a distinguerle? Ora immaginate di aggiungerne una terza. E provate ad andare avanti. Avete appena allenato, selettivamente, diverse popolazioni di cellule nel vostro cervello: stando a quanto ha appena scoperto un’équipe di neurobiologi della University of Tubingen, in Germania, esisterebbero infatti dei neuroni che si ‘accendono’ solo in risposta a stimoli corrispondenti a un numero determinato e restano quasi inattivi in risposta ad altri numeri. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuron, ha mostrato tra l’altro come il nostro cervello impara ad associare i numeri astratti alle quantità concrete.

