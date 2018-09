Per convincersi ad andare in palestra basta pensare alla propria famiglia

Share this:











PER farsi del bene spesso l’amor proprio non basta. E allora non resta che fare appello a qualcosa di più grande: figli, coniugi, amici o familiari. Quella schiera di persone che tiene alla nostra salute e con il proprio affetto è in grado di farci superare cocciutaggine, vizi e cattive abitudini. È quanto hanno sperimentato i ricercatori dell’Università della Pennsylvania in uno studio appena pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, scoprendo che in effetti pensare meno a se stessi e più agli altri, aumenta la ricettività ai messaggi che promuovono uno stile di vita sano.

