Ecco un nuovo carburante ottenuto con la luce solare

Utilizzare la luce solare e acqua per produrre un combustibile solare, una fonte di energia rinnovabile e potenzialmente illimitata. L’obiettivo è stato raggiunto da un gruppo di ricerca del St John’s College all’università di Cambridge, che ha messo a punto una nuova metodologia che imita la natura per generare l’energia. L’idea è quella di riprodurre in laboratorio la fotosintesi clorofilliana, dividendo l’acqua in ossigeno e idrogeno e accumulando l’idrogeno, il combustibile solare. I risultati dello studio sono pubblicati su Nature Energy.

