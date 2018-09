Gli effetti della sbornia durano anche il giorno dopo

Share this:











Emicrania, sensazione di pesantezza alla testa, stomaco sottosopra, nausea: sono sintomi frequenti al risveglio dopo una serata di bagordi e qualche bicchiere di troppo. Ma gli effetti dei postumi di una sbornia (che gli inglesi chiamano “hangover”) non si esauriscono qui. Anche molte ore dopo una forte ubriacatura risultano ridotte le capacità di attenzione e memoria e le abilità psicomotorie, come coordinazione e velocità di movimento.

È quello che emerge da un nuovo studio, svolto all’Università di Bath In Inghilterra e pubblicato su Addiction, che mostra che le alterazioni cognitive e psicomotorie tipiche in individui ubriachi durano più a lungo di quanto comunemente si creda, tanto da essere ancora presenti il giorno successivo a quello di una sbronza. E questo anche se nel sangue non vi è più nessuna traccia di alcol.

Sally Adams e colleghi hanno analizzato 805 articoli pubblicati tra dicembre 2016 e maggio 2018 che si occupavano degli effetti di una sbronza sulle abilità cognitive del giorno dopo, quando la concentrazione di alcol nel sangue scende al di sotto dello 0,02%. Tra questi studi i ricercatori ne hanno selezionato 19 particolarmente significativi e li hanno inclusi in un’analisi sistematica, per un totale di 1163 partecipanti e con dati a partire dal 1970 ad oggi. 11 dei 19 studi sono stati usati per condurre una meta-analisi.

Sono stati valutati gli effetti dell’hangover su attenzione (selettiva, divisa e sostenuta), memoria (a breve e lungo termine e memoria di lavoro) e abilità psicomotorie (velocità e accuratezza).

L’analisi sistematica dei 19 studi e la meta-analisi suggeriscono che l’attenzione sostenuta, la memoria a breve e lungo termine e la velocità psicomotoria sono fortemente compromesse il giorno dopo aver fatto un consumo eccessivo di alcol. In particolare, a risentirne è l’abilità di guida, con maggiore difficoltà nel controllo del veicolo. Gli studi non sono concordi a proposito degli effetti sulla memoria di lavoro, mentre non vi è un chiaro effetto sull’attenzione divisa.

“Abbiamo scoperto- ha spiegato Craig Gunn, primo autore della ricerca – che l’hangover altera la velocità psicomotoria, la memoria a breve e a lungo termine e l’attenzione sostenuta. L’alterazione di queste abilità si traduce in una capacità di attenzione e di concentrazione minori, in una diminuzione della memoria e in una riduzione dei tempi di reazione anche il giorno dopo una serata di abuso di alcol”. “Il nostro studio- ha proseguito Gunn- ha anche evidenziato una ricerca limitata e incoerente sul tema e la necessità di studi futuri”. “Questi risultati- ha aggiunto Sally Adams – dimostrano che i postumi di una sbornia possono avere gravi conseguenze nello svolgimento di attività quotidiane, come guidare, e possono compromettere abilità richieste sul posto di lavoro come concentrazione e memoria”. Con importanti implicazioni quindi per la sicurezza stradale e per il rendimento lavorativo.

La sbornia è la conseguenza negativa più frequentemente segnalata dell’abuso di alcol e –sottolineano gli autori- si stima un costo per l’economia britannica pari a 1,9 miliardi di sterline all’anno a causa dell’assenteismo. Eppure non è stato fatto molto finora per esaminare i rischi degli effetti dei postumi della sbornia sul lavoro e calcolarne i reali costi economici e sanitari. “Questi risultati- ha concluso Adams – evidenziano la necessità di ulteriori studi in questo campo, dato che i postumi da sbornia hanno implicazioni a livello individuale in termini di salute e benessere, ma anche in modo più ampio a livello nazionale per la sicurezza e l’economia”.

