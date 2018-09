Share this:











Altro colpo sferrato alle fake news e alle bufale scientifiche. Goop, azienda di lifestyle e benessere della nota attrice Gwyneth Paltrow, dovrà pagare 145mila dollari come sanzione civile per aver ingannato i consumatori nella vendita di uova vaginali dalle presunte proprietà benefiche per la salute sessuale (invece assenti).

