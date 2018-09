“La notte prima”, a Venezia il coraggio di Alessandra

Share this:











“NON mi sarei mai aspettata di vincere il concorso letterario. E ancor meno che dal mio racconto, il mio sfogo, potesse essere tratto un cortometraggio che sarebbe stato proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia”. Alessandra parla con voce chiara, forte, allegra. Non si immaginerebbe mai che sia una persona con un tumore metastatico. Forse perché è una donna che ha “scelto di vedersi splendida”. È proprio da queste sue parole, scritte per il contest della campagna “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con il tumore al seno metastatico” in un brutto pomeriggio in cui la malattia “si faceva sentire”, che ha preso corpo La notte prima, il cortometraggio della regista Annamaria Liguori, proiettato questo pomeriggio alla 75a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

