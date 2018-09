Il profumo di sandalo stimola la crescita dei capelli

Share this:











Lozioni, pillole, iniezioni e trapianti. Alcuni farebbero di tutto per mantenere (o ripristinare) una chioma folta e fluente. E se la soluzione fosse l’aromaterapia? I ricercatori dell’Università di Manchester hanno scoperto che l’aroma di sandalo, rigorosamente sintetico, stimola la crescita dei capelli e ritarda la morte delle cellule del cuoio capelluto.

Da qualche tempo si sa che, così come nel naso, anche sulla pelle ci sono dei recettori olfattivi, cioè delle proteine in grado di captare particolari molecole odorose, attivarsi e svolgere diverse funzioni fisiologiche Il recettore olfattivo OR2AT4, presente sul cuoio capelluto intorno ai follicoli piliferi, per esempio, partecipa al processo di riparazione delle ferite. Ma i ricercatori inglesi hanno scoperto che nascondeva un segreto: se stimolato con essenza sintetica di sandalo, infatti, OR2AT4 si è dimostrato capace di promuovere la crescita dei capelli e di ritardare la morte delle cellule del bulbo pilifero.

Esponendo per sei giorni campioni di cuoio capelluto umano all’essenza di sandalo sintetico, gli scienziati hanno osservato un aumento del 25-30% della secrezione dell’ormone della crescita Igf-1, una molecola che svolge un ruolo cruciale nella crescita dei capelli. Non solo, il forte legame tra l’aroma di sandalo e il recettore OR2AT4 ha ritardato la morte naturale delle cellule del cuoio capelluto impegnate nella formazione dei capelli, allungando così la fase di crescita.

Per essere certi delle conclusioni raggiunte, il team ha provato anche a bloccare i recettori OR2AT4, cosa che ha determinato un brusco calo della produzione di ormone della crescita e un aumento del tasso di morte cellulare. “Abbiamo dimostrato per la prima volta che un organo umano può essere regolato da una semplice molecola odorosa, ampiamente utilizzata nella cosmesi”, ha commentato Ralf Paus, tra gli autori dello studio appena pubblicato su Nature Communications.

Secondo i ricercatori, dunque, il profumo di sandalo sintetico (quello naturale non ha la stessa struttura chimica e quindi non ha la stessa efficacia sul recettore) può costituire la base per una sorta di aromaterapia dei tessuti che applicata sul cuoio capelluto potrebbe aiutare a promuovere la crescita dei capelli.

Fonte: Nature Communications