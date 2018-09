SpaceX: pronto il primo passeggero per il volo intorno alla Luna

Share this:











C’è già una prenotazione per andare in orbita intorno alla Luna sul razzo Big Falcon Rocket del visionario Elon Musk. L’annuncio è arrivato dalla sua compagnia spaziale SpaceX, che ha scritto su Twitter di aver registrato il primo passeggero a bordo del razzo, un privato cittadino, compiendo un passo importante per tutti quelli che vorranno in futuro andare nello Spazio.