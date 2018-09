Stati Uniti: l’uragano Florence arriverà venerdì

L’uragano Florence sti sta avvicinando sempre di più agli Stati Uniti. E mentre in queste ore milioni di persone stanno ricevendo ordini di evacuazione nelle zone a rischio della costa sud statunitense, tra cui South Carolina, North Caroline e Virginia, Florence aumenta la sua potenza: passato alla categoria 4, l’uragano si sta rafforzando nell’oceano Atlantico con venti che soffiano oltre i 220 km l’ora, facendo presumere a un ulteriore passaggio alla categoria 5, la più violenta. Come si può osservare nell’ultimo grafico del Nooa, l’Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica degli Stati Uniti, Florence dovrebbe raggiungere terra nelle prime ore di venerdì mattina, portando con sé piogge e alluvioni, per poi indebolirsi gradualmente nei giorni successivi.

.@NASAEarth satellites provided this infrared look at Hurricane Florence today that indicated it was likely undergoing eyewall replacement, where a new ring of thunderstorms further out from the existing eye wall can eventually replace the old eye wall: https://t.co/HpSc8tLnM4 pic.twitter.com/5BRjRyVLWt

— NASA (@NASA) September 11, 2018