La terapia funzionerà? Con l’intelligenza artificiale lo sapremo prima

L’intelligenza artificiale è al servizio dell’oncologia. Per la prima volta, infatti, potrebbe fornire informazioni preziose, per il paziente e per il medico, sull’efficacia di una specifica immunoterapia, a partire dalla sola immagine radiologica del tumore. A presentare i risultati di questo algoritmo di machine learning, ancora in fase di prototipo, è uno studio francese guidato dal Centro Gustave Roussy. I risultati sono pubblicati su “The Lancet Oncology”.

