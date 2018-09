Tutti gli animali che si riconoscono allo specchio

Share this:











Si chiama Labroides dimidiatus, meglio noto come pesce pulitore. Per sopravvivere, infatti, questo piccolo pesce tropicale, pulisce altri pesci: mangia parassiti e tessuti morti presenti sulla loro pelle. Negli ultimi giorni è salito agli onori delle cronache animali perché è arrivato a infoltire la piccola lista delle specie che possono vantare di sapersi riconoscere allo specchio. Bene inteso, nessun vanto da specchio specchio delle mie brame, più prosaicamente il piccolo pesce, secondo quanto riportato da uno studio depositato sul server di preprint bioRxiv ha superato il famoso test per l’autoconsapevolezza, che passerebbe dal sapersi riconoscere allo specchio. Non è l’unico, dicevamo, e parlare di autoconsapevolezza solo per aver superato il test potrebbe essere azzardato. Perché?

