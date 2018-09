Il vaccino anti-pandemie fai da te arriva a casa per posta

Share this:











Pensateci. Già adesso, se siamo costretti ad andare dal nostro medico quando circola la normale influenza stagionale, ci si accappona la pelle. Tra colpi di tosse e starnuti in sala d’attesa la probabilità di venire noi stessi contagiati è alta. Adesso pensate come potrebbe essere in caso di gravi pandemie. E dunque, non preferireste avere a disposizione un vaccino facile direttamentea casa vostra? Proprio a un dispositivo simile stanno lavorando all’Infectious diseases research institute di Seattle e i primi risultati stanno arrivando.