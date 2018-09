West Nile virus, cosa sta succedendo, tra mito e realtà

Share this:











Ha impegnato la cronaca sanitaria negli ultimi giorni, con la segnalazione di nuovi casi, ricoveri e decessi concentrati nell’Italia settentrionale, soprattutto tra Emilia Romagna e Veneto. Lo ha fatto, in realtà, già durante i mesi precedenti. E c’è chi lo ha chiamato nuovo virus africano. In realtà il West Nile virus (Wnv) non è né nuovo, né propriamente africano. Certo, storicamente (e probabilmente anche come origini) arriva da lì: era il 1937 quando venne identificato per la prima volta nel distretto di West Nile, in Uganda, ma epidemie sono state segnalate in tutto il mondo, non solo in Africa ma anche in Medio Oriente, Europa e Asia, Australia e Americhe, quando nel 1999 l’arrivo del virus diede origine a una diffusione su larga scala su tutto il continente. Chiamarlo oggi nuovo virus africano è semplicemente sbagliato. C’è chi non ha tardato a farlo presente. Ma proviamo a far chiarezza sul perché, pur non essendo nuovo, si è parlato così tanto del virus ultimamente.

