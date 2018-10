L’abbraccio come antistress: dopo un litigio attenua le emozioni negative

Share this:











TOCCO, contatto, scambio: un abbraccio può essere molto di più. Oltre a rappresentare una manifestazione di affetto o di amore, infatti, può diventare un vero e proprio antidoto allo stress nel caso di un conflitto interpersonale, dato che riesce a mitigare le emozioni negative. A mostrarlo è uno studio condotto da un team di ricerca guidato dalla Carnegie Mellon University, che ha analizzato gli effetti degli abbracci fra una coppia dopo un diverbio. Così, uno dei gesti più naturali, messi in atto dalla nostra specie (e non solo) dall’alba dei tempi, potrebbe aiutare tuttora, anche in una società evoluta come la nostra, ad attenuare gli effetti negativi sperimentati in seguito ad un litigio. I risultati sono pubblicati su Plos One.

Continua a leggere su Repubblica.it