Andar per funghi, passeggiate e giardinaggio: i medici ora prescrivono “dosi” di natura

APPUNTAMENTO dal medico, visita, ritiro della ricetta. E poi cambio di programma: anziché dal farmacista, si va dritti in campagna, a fare una passeggiata o a raccogliere funghi. È l’ultima idea del sistema sanitario scozzese: da questa settimana, i medici che aderiscono al programma “Nature Prescription” raccomanderanno ad alcuni loro pazienti (principalmente quelli affetti da malattie croniche come ansia, depressione, diabete e ipertensione) delle “dosi” di natura, che saranno parte integrante della terapia “tradizionale”. Il programma è gestito dal National Health Service del Regno Unito e dalla Royal Society of the Protection of Birds(Rspb), un ente per la conservazione della natura, e la sua sperimentazione è iniziata in 10 cliniche pubbliche dell’arcipelago scozzese delle isole Shetland.

