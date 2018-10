Aprite le finestre: la luce del sole uccide i batteri

Share this:











Ci sono batteri cattivi e batteri buoni, ci sono quelli super resistenti e poi ci sono i batteri-Dracula, che rifuggono dalla luce. Indagando il rapporto tra esposizione alla luce e batteri, i ricercatori dell’Università dell’Oregon hanno scoperto che, a parità di temperatura e umidità, i batteri presenti nella polvere delle nostre case sopravvivono meglio al buio che esposti alla luce del sole, vale a dire, alla luce visibile (cioè a frequenze che possiamo vedere a occhio nudo). Che, sorprendentemente, avrebbe lo stesso effetto dei raggi ultravioletti (Uv). La ricerca è stata da poco pubblicata su Microbiome, una rivista open access.

“Le persone spendono la maggior parte del tempo al chiuso, esposti a particelle di polvere che trasportano una varietà di batteri, inclusi i batteri patogeni che ci fanno ammalare. È una cosa inevitabile.” ha detto Ashkaan Fahimipour, primo autore della ricerca. “Quindi, è importante capire come le caratteristiche dei luoghi dove viviamo possono influenzare gli ecosistemi dei batteri e che effetti possono avere sulla nostra salute.”

Stanze in miniatura

Per studiare il rapporto fra luce e batteri, gli scienziati hanno realizzato undici camere in miniatura, una riproduzione in scala 1:32 di camere reali di dimensioni 4x8x3 metri e con un’unica finestra da cui far entrare la luce. Le stanze erano dotate di sensori di temperatura e umidità, mantenute costanti. In ogni stanza, è stata inserito un campione di polvere raccolto in normali abitazioni. I ricercatori hanno trattato i vetri delle camere in modo che trasmettessero solo luce visibile, che fossero opache, o solo raggi Uv. Nelle normali abitazioni così come negli edifici pubblici, i vetri delle finestre sono trattati per far passare solo la luce visibile e non i raggi Uv. Dopo novanta giorni, sono stati raccolti e analizzati campioni di polvere da ogni stanza. In particolare, sono state analizzate la popolazione dei batteri presenti, ma anche il tipo e la capacità di riprodursi.

Luce e batteri vs buio e batteri

I risultati hanno mostrato differenze nei microbiomi (la popolazione batterica), per stanze buie e illuminate, confermando così un rapporto fra luce e batteri. Poca differenza invece, è stata misurata fra le camere illuminate con luce visibile e quelle illuminate con raggi Uv, segno che probabilmente non è la lunghezza d’onda della luce a fare la differenza. A seconda della quantità di luce, è stata misurata una porzione di batteri vivi e vitali (in grado di riprodursi) che varia dallo 0.4% al 73%. In media però, per le camere buie, la media è stata del 12%, contro una media del 6.1% e 6.8% rispettivamente di raggi Uv e luce visibile.

Gli autori della ricerca hanno scoperto che i microbiomi esposti alla luce erano composti in misura maggiore da batteri provenienti dall’esterno e non da quelli derivanti dalla pelle umana. Inverse le proporzioni nei batteri tenuti al buio: in questo caso prevalevano quelli di origine umana (quelli che sopravvivono sulle cellule morte della pelle) rispetto a quelli provenienti dall’esterno. Questo potrebbe suggerire che la luce solare può alterare il microbioma e rendendolo più simile a quelli che si trovano all’esterno delle abitazioni.

Inoltre, nella polvere tenuta al buio sono stati trovati microrganismi affini a quelli che causano malattie respiratorie di derivazione ambientale, come il saccaropolyspora (presente in terreni ed edifici di aree rurali), quasi del tutto assenti nella polvere che esposta alla luce.

Più luce meno infezioni

“Il nostro studio su luce e batteri supporta una saggezza secolare, e cioè che la luce può potenzialmente uccidere i batteri presenti nella polvere” ha detto Fahimipour “anche se abbiamo bisogno di nuovi studi per capire con precisione quali sono i meccanismi alla base della differenza nei microbiomi. Quello che speriamo è che con nuovi studi su luce e batteri ed una maggiore comprensione di questo fenomeno sia possibile progettare edifici, come scuole, uffici, ospedali ma anche case, in cui i punti luce siamo appositamente pensati per ridurre il rischio di infezioni da polvere”.

Gli autori hanno usato un livello di esposizione luminosa medio, cioè calcolato come quello più probabile nella maggior parte degli edifici. Tuttavia, ci sono molte variabili sia geografiche che architettoniche che contribuiscono a modificare i dosaggi di luce. Quindi saranno necessari nuovi studi per importante allargare lo spettro delle condizioni in cui i batteri possono riprodursi e per poter simulare la maggior quantità possibile di ambienti.

