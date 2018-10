Bimbi non vedenti: un braccialetto sonoro per orientarsi

Share this:











GIOCARE, correre, interagire con gli altri. Azioni gioiose e naturali per i bambini, che possono invece diventare molto complesse e faticose quando i piccoli sono non vedenti. Per aiutarli a orientarsi nello spazio, favorendo la spontaneità e la spensieratezza dei gesti, la robotica si combina con le scienze cognitive nel produrre una nuovo semplice strumento tecnologico. Si tratta di un braccialetto, messo a punto dai ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che emette suoni quando il braccio o il corpo sono in movimento. Chiamato Abbi, questo dispositivo, realizzato all’interno di un progetto finanziato dalla Commissione Europea, aiuta a sentire il proprio corpo nello spazio.

