Cancro al seno, i racconti corrono su Twitter

Sempre più donne che soffrono o hanno sofferto di cancro al seno usano i social network – e in particolare Twitter – per raccontare la propria esperienza, condividere problemi, difficoltà e vittorie e confrontarsi con altre pazienti. A svelarlo è uno studio condotto da un’équipe di scienziati della Clinica Universidad de Navarra di Pamplona, in Spagna, che sarà presentato sul palco dell’Esmo 2018, il più importante convegno europeo sull’oncologia in programma a Monaco di Baviera, in Germania.

