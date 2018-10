Come sarà la stagione influenzale?

Share this:











È di nuovo quel periodo dell’anno. Quello in cui si torna a parlare di influenza. Quello in cui, in attesa delle segnalazioni dei primi casi tra amici e famigliari, riparte la macchina delle raccomandazioni sulle strategie di prevenzione e il sistema di sorveglianza. Il prossimo lunedì, infatti, prende di nuovo il via la rete di monitoraggio InfluNet coordinata dall’Istituto superiore di sanità per tracciare una mappa e un identikit dei virus circolanti, a partire dalle segnalazione dei casi di sindromi simil-influenzali fatte da medici sentinelle sparsi sul territorio nazionale. Nell’attesa di osservare, dati alla mano, come sarà la prossima influenza e quanti italiani costringerà al letto si abbozzano anche le prime previsioni: che stagione sarà quella a venire?

Continua a leggere su Wired.it