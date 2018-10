Computer e smartphone: la luce blu non fa male alla vista

Share this:











CONTRORDINE: la luce di colore blu emessa da computer, smartphone e tablet NON è dannosa per la vista. Almeno secondo l’American Academy of Ophtalmology (Aao), l’organizzazione no-profit che rappresenta gli oftalmologi statunitensi. L’organizzazione si è espressa su questo tema a seguito della notizia, circolata sulla stampa internazionale a partire da uno studio su Scientific Reports, per cui la luce blu proveniente da dispositivi digitali e dal Sole (raggi ultravioletti) potrebbe far molto male alla vista.

