YOGA, thai chi, jogging, camminate. Non importa come, basta fare un po’ di moto per stimolare il cervello e migliorare la nostra memoria. E non serve neanche chissà quale impegno: sono sufficienti 10 minuti al giorno per notare effetti concreti. È quanto emerge da una ricerca dall’Università della California di Irvine e dell’Università giapponese di Tsukuba pubblicata sulle pagine dei Proceedings of the National Academy of Sciences.

