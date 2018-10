L’elettrone è perfettamente sferico, ci dice la misura più precisa mai effettuata

Share this:











L’elettrone non ha più misteri: è perfettamente sferico, come conferma un gruppo internazionale di scienziati che ha osservato con lo zoom gli elettroni, particelle elementari, i mattoncini fondamentali che insieme ai protoni e ai neutroni compongono l’atomo. La precisione dello sguardo è senza precedenti, a detta dei fisici, e il risultato è importante, dato che conferma che gli attuali modelli fisici, e dunque la struttura di tutte le cose, sono come li si immaginavano. I risultati sono pubblicati su Nature.

Continua a leggere su Wired.it