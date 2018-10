Forse abbiamo scoperto la prima esoluna

Share this:











Esoluna sì. Esoluna no. Manca ancora la prova schiacciante ma per i ricercatori della Columbia University David Kipping e Alex Teachey è solo questione di tempo perché i loro sospetti trovino conferma. Perché Kepler e Hubble hanno visto qualcosa di anomalo nei cambiamenti di luminosità della stella Kepler1625, che non sono spiegabili dal semplice transito del pianeta Kepler1625b che le orbita intorno. C’è qualcos’altro e quel qualcosa potrebbe proprio essere la prima (enorme) esoluna mai individuata.

Non è la prima volta che se ne parla.

