Papilloma virus: è molto più comune di quanto si pensi. Come prevenirlo. E i 10 miti da sfatare

OTTO DONNE su 10 durante la vita contraggono un virus del gruppo dell’Hpv (papilloma virus umano, ne esistono più di 200 tipi diversi). E più del 50% delle persone viene a contatto con un tipo ad alto rischio oncogeno, cioè maggiormente associato alla probabilità dello sviluppo di un tumore maligno, fra cui soprattutto il cancro della cervice uterina (collo dell’utero) – ma anche quello orofaringeo, anale, vulvare ed altri. Il tumore del collo dell’utero, ad esempio, quasi nel 100% dei casi è causato dall’infezione da Hpv. Dato che non esistono trattamenti contro l’Hpv, la prevenzione è essenziale, dallo screening alla vaccinazione. A tal proposito, oggi la Fda statunitense ha appena approvato l’estensione del vaccino nonavalente, sia per uomini che per donne, all’età compresa fra i 27 e i 45 anni, mentre prima era approvato solo fino ai 26 anni. Ecco come prevenire il contagio e i 10 miti da sfatare sull’Hpv.

