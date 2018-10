In amore c’è chi punta sull’ironia, ma funziona solo se il partner è ben disposto

Share this:











L’AMORE non è bello se non è litigarello. Ma, mettendo da parte per un attimo i luoghi comuni, anche farsi una bella risata non guasterebbe. Quando si è in coppia, infatti, saper ridere insieme gioca un ruolo fondamentale per il benessere della relazione, soprattutto se i partner ridono delle stesse cose e si prendono in giro con la stessa ironia. Ma, se nel ridere vicendevolmente dei difetti dell’altro, uno dei due si sentisse in qualche modo deriso, la relazione allora potrebbe complicarsi, anche sul piano della sfera sessuale. A raccontarlo sulle pagine del Journal of Research in Personality è stato un team di psicologi della Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) secondo cui il sapere ridere l’uno dell’altro sarebbe segno di una forte intesa di coppia, uno dei fattori chiave per il successo della relazione.

