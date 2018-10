Sorpresa negli abissi: “E’ il polpo Dumbo”

Share this:











Pelle bianca, occhi sporgenti e due pinne rotonde sulle testa. È questo il polpo Dumbo, curioso, e adorabile, gasteropode che alcuni fortunati scienziati americani sono riusciti a filmare nelle acque abissali dell’Oceano Pacifico, durante una spedizione sui fondali marini a largo della costa della California.

Più precisamente, i ricercatori del E/V Nautilus stavano pilotando in remoto un robot sottomarino (il Rov Hercules), per esplorare il Davidson Seamount, un vulcano inattivo situato all’interno del Monterey Bay National Marine Sanctuary. All’improvviso, in lontananza hanno visto (e potuto filmare con telecamere ad alta risoluzione) un polpo Dumbo che nuotava, dispiegando e contraendo elegantemente i suoi otto tentacoli e sventolando all’unisono le due pinne poste ai lati del corpo, dall’aspetto molto simile a due grandi orecchie (da cui il nome Dumbo, come il famoso elefantino della Disney).

“Oh mio Dio, è un piccolo Dumbo?” si sente commentare nel video. “È così bello!”. Un entusiasmo, quello dei ricercatori, del tutto comprensibile: i polpi Dumbo (Grimpoteuthis), infatti, vivono nelle buie profondità dell’oceano e ciò rende difficile osservarli e studiarli. Basta pensare che questo polpo, lungo 60 centimetri, è stato avvistato a circa 3 chilometri di profondità (altri esemplari sono stati avvistati a profondità fino ai 5000 metri). Di queste creature, quindi, si sa ancora molto poco: passano la loro vita nuotando poco distanti dal fondale marino e si cibano principalmente di crostacei, vermi e molluschi.