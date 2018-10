L’influenza colpirà almeno 5 milioni di italiani

Share this:











LO SCORSO ANNO nessuno si sarebbe aspettato una stagione influenzalepesante. E invece: 8,5 milioni di persone colpite in Italia, oltre 740 casi gravi, 160 decessi diretti e 10 mila indiretti, legati a complicanze respiratorie, come le polmoniti, e cardiovascolari. Anche quest’anno le aspettative sono per una influenza di intensità media, ma se l’esperienza insegna è meglio non farsi trovare impreparati. “Le previsioni parlano di 5 milioni di casi dovuti a virus influenzali veri e propri”, dice Fabrizio Pregliasco, virologo, ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, intervenuto in un incontro organizzato questa mattina da Assosalute (l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica): “Ciò che non era stato previsto nella scorsa stagione è stata l’inaspettata prevalenza di un virus B, che di solito sono poco presenti nel mix di virus influenzali in circolazione. Questo fattore inatteso si è aggiunto a un lungo periodo di temperature favorevoli alla diffusione dell’influenza e a una bassa copertura vaccinale: 14-15% nella popolazione generale e circa 58% negli anziani, ben lontano dall’auspicabile 75%, e ancor di più dal 95% indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità. I virus B colpiscono soprattutto i bambini, che nella passata stagione hanno contribuito molto alla diffusione dell’influenza”.

