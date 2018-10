Quando abbiamo scoperto la pianta del cacao?

Share this:











La pianta del cacao (Theobroma cacao) sarebbe stata addomesticata 1500 anni prima di quanto si pensasse, in Sud America e non in America Centrale. A dimostrarlo è stato uno studio condotto dalla University of Calgary e appena pubblicato su Nature Ecology & Evolution, che suggerisce così come l’abitudine al gusto del cacao sia vecchia di almeno 5000 anni. Una piccola cosa rispetto a 10 milioni di anni, l’età stimata da alcuni ricercatori per la pianta del cacao.

Le origini della pianta del cacao

Nonostante la pianta di cacao sia una coltivazione importante dal punto di vista economico, esiste solo un numero limitato di studi che ha cercato di rintracciare e ricostruire le sue origini. Reperti archeologici mostrano come questa pianta venisse coltivata già 3900 anni fa: il cacao svolgeva infatti un ruolo importante nella cultura dell’America pre-Colombiana. I suoi chicchi erano spesso usati come valuta, e servivano anche per preparare le bevande a base di cioccolato che venivano consumate durante celebrazioni e rituali (ma non si consumava invece in forma solida). Questo ha portato gli scienziati a credere che l’addomesticazione di questa pianta sia avvenuta nell’America Centrale, dove queste popolazioni risiedevano. A quanto pare però qualcun altro, altrove, aveva già scoperto il gusto del cacao.

Lo studio

Michael Blake e il suo team hanno studiato manufatti di ceramica provenienti da Santa Ana in Ecuador, il più antico sito conosciuto della cultura Mayo-Chinchipe, già abitato oltre 5 mila anni fa. La loro ipotesi, infatti, era che le origini del cacao potessero trovarsi magari lì dove le piante di Theobroma erano più diffuse in natura e dove mostravano la maggiore variabilità genetica. Dalle analisi effettuate nel sito dei Mayo-Chinchipe, i ricercatori hanno trovato tre diverse prove che mostrano come questa cultura utilizzasse il cacao in un periodo di tempo che va a partire da 5300 fino a 2100 anni fa. Più precisamente il team ha osservato la presenza di granuli di amido tipici della pianta su frammenti di vasellame, residui di teobromina, un alcaloide non presente nelle varietà selvatiche, e frammenti di antico DNA contenente sequenze uniche della pianta del cacao.

Queste scoperte suggeriscono che i Mayo-Chinchipe avessero già addomesticato il cacao almeno 1500 anni prima del suo utilizzo in America Centrale. Lo scambio di merci avrebbe in seguito diffuso la pianta nel Nord del continente, dove sarebbe stato adottato dalle popolazioni pre-Colombiane. Ulteriori studi, in futuro, potrebbero aiutare a colmare i buchi che ancora rimangono nella storia dell’addomesticazione e della diffusione del cacao, che dalle Americhe sarebbe poi arrivato in tempi più recenti fino a noi.

Riferimenti: Nature Ecology & Evolution