Ecco il preservativo che si lubrifica da solo

Un preservativo in grado di lubrificarsi da solo, grazie a uno speciale rivestimento idrofilo. A riuscirci sono stati i ricercatori dell’Università di Boston, che sulla rivista Royal Society Open Science raccontano come questo strato si sia dimostrato in grado, una volta entrato in contatto con l’acqua e i fluidi corporei, di rendere il preservativo più lubrificato per un maggior periodo di tempo. Questa nuova strategia, spiegano i ricercatori, potrebbe facilitare l’applicazione dei profilattici, aumentandone di conseguenza l’utilizzo e, auspicabilmente, frenare la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, come il virus dell’Hiv.

Lo studio

Per mette a punto i nuovi preservativi auto-lubrificanti, Mark Grinstaff e il suo team di ricercatori della Boston University si sono serviti di un particolare rivestimento “water-loving”, idrofilo, chiamato HEA/BP/PVP, già usato come lubrificante per altri dispositivi medici. Questo materiale è composto da un sottile strato polimerico di molecole che vengono attivate dall’umidità e sono in grado di trattenere l’acqua. L’idea è proprio quella che quando il profilattico, rivestito con questo materiale, entra in contatto con l’acqua e i fluidi corporei, diventi molto scivoloso per un lungo periodo di tempo. Precisiamo, infatti, che i preservativi disponibili oggi sono rivestiti da lubrificanti che vengono facilmente assorbiti dalla nostra pelle, e per questo la loro azione dura per periodi di tempo molto brevi, aumentando il rischio di rotture del preservativo o di disagi durante il rapporto sessuale.

I test sul nuovo preservativo

Durante le sperimentazioni in laboratorio, i ricercatori hanno sfregato per circa 15 minuti alcuni preservativi su una superficie simile alla pelle. Confrontando, poi, l’attrito prodotto dal lattice rivestito con acqua, rispetto a quello rivestito dal materiale idrofilo, i ricercatori hanno osservato che quest’ultimo aveva generato il 53% in meno di attrito rispetto all’altro. Successivamente, confrontando il profilattico rivestito con il nuovo materiale e uno normale, lubrificato con l’olio di silicone, il team ha scoperto che quest’ultimo produceva meno attrito rispetto al preservativo nuovo. Ma solo nei primi cinque minuti di sfregamento: alla fine dei 15 minuti di prova, l’attrito del lattice con l’olio di silicone risultava superiore del 10% rispetto a quello del lattice rivestito dal nuovo strato.

I ricercatori hanno poi chiesto a un gruppo di volontari di valutare la scivolosità del nuovo preservativo. Dalle risposte è emerso che l’85% dei partecipanti dimostrava una preferenza per il nuovo preservativo, affermando che il nuovo rivestimento risulta molto più scivoloso di un preservativo classico. “Sono trascorsi 50 anni da un importante miglioramento nella progettazione di condom, cioè l’uso dell’olio di silicone come lubrificante”, afferma Grinstaff. “Un preservativo aut-olubrificante in presenza di liquidi corporei acquosi potrà aumentarne l’uso e prevenire la diffusione dell’Hiv o di altre malattie”.

Tuttavia, precisano i ricercatori, bisognerà aspettare l’approvazione da parte dell’agenzia statunitense Food and Drug Administration (Fda) e la sperimentazione sugli essere umani (durante il rapporto sessuale) prima di poterlo mettere in commercio.

Riferimenti: Royal Society Open Science